Олег Ляшко отказался голосовать до выполнения его требований

Олег Ляшко отказался голосовать до выполнения его требований

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Олег Ляшко (фото — tsn.ua)

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну в Раде. А сам председатель партии заявил, что не будет голосовать до выполнения следующих требований: снижения цен на газ, отставки руководства НАК "Нафтогаз Украины" и изменения порядка начисления субсидий на оплату коммунальных услуг, передает ONLINE.UA.

"Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет рассмотрен проект, который мы зарегистрировали несколько месяцев назад, а именно: решение о снижении цены на газ, об отставке руководства НАК "Нафтогаз Украины" и изменении порядка начисления субсидий, чтобы каждый человек имел возможность заплатить за коммуналку", — заявил Ляшко.

Пока депутаты в Раде выступают со своих рабочих мест.

Добавим, что сегодня, 5 февраля, спикер Андрей Парубий открыл десятую сессию парламента восьмого созыва, которая продлится до 19 июля. В последнюю неделю сессии (15 -19 июля) депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, что накануне председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о безотлагательное рассмотрение языкового закона.

Источник: ONLINE.UА Теги: Ляшко, Радикальная партия, коммунальные услуги, коммунальные платежи, Нафтогаз Украины
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