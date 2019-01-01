США и Россия могут разместить ракеты в Европе: политолог сделал неожиданный прогноз

Политический аналитик Николай Белесков считает, что сейчас в России значительных ресурсов на гонку вооружений, как было во времена холодной войны, нет. США также не собирается выделять большие деньги на производство ракет средней дальности, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"В 1985 году во время холодной войны военный бюджет СССР был около 320 миллиардов долларов. Нынешний бюджет России – около 46-48 миллиардов. Поэтому у Москвы нет ресурсов на такую гонку вооружений, на создание такого количества наземных ракетных комплексов средней дальности, как во времена СССР. В лучшем случае это будет один-два бригадные комплексы – каждый по 24-30 ракет в год",– считает Николай Белесков.

По мнению эксперта, в ближайшие годы не будет никакой гонки вооружений именно в сфере производства ракет средней дальности. В других – да. Но нет смысла пугать этим людей.

В то же время, отмечает Белесков, дальнейшие отношения между США и Россией зависят от того, покажут ли россияне эти комплексы и разместят их в Европе. То же самое касается и американцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру, отреагировав на начало производства в США первой партии ядерных боеголовок малой мощности.