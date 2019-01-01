"Укрзализныця" сократила количество поездов в Россию из-за падения спроса

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Акционерная компания "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

С сегодняшнего дня, 5 февраля 2019 года, поезда №24/23 Одесса-Москва-Одесса и № 20/19 Харьков-Москва-Харьков будут отправляться через день вместо ежедневного курсирования.

"Сокращение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в РФ 772,9 тыс пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", — отметили в УЗ.

Также пресс-служба компании предоставила статистику, согласно которой значительно повысился спрос на путешествия железнодорожным транспортом в ЕС.

"За период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ. Всего в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года перевезено 362,9 тыс. Пассажиров, а в Россию и обратно — 329,4 тысячи пассажиров ", — добавили в администрации УЗ.

Также, специалисты "Укрзалізниці" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. В пресс-службе напомнили, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине начата продажа билетов на поезд "четырех столиц": в Ригу через Минск и Вильнюс.