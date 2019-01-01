"Издевательство над историей": Лавров отличился новым циничным заявлением относительно Украины

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Православная церковь Украины нелегитимная "по канонам невмешательства государства в церковную жизнь" и по "канонам православия". Об этом он сказал, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, в Константинополе было принято — о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата — безотзывное, достаточно просто прочитать его", — заявил Лавров.

Одиозный российский дипломат считает Православную церковь Украины "издевательством над историей" и попыткой "поссорить" народы России и Украины.