"Издевательство над историей": Лавров отличился новым циничным заявлением относительно Украины

"Издевательство над историей": Лавров отличился новым циничным заявлением относительно Украины

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Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Православная церковь Украины нелегитимная "по канонам невмешательства государства в церковную жизнь" и по "канонам православия". Об этом он сказал, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, в Константинополе было принято — о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата — безотзывное, достаточно просто прочитать его", — заявил Лавров.

Одиозный российский дипломат считает Православную церковь Украины "издевательством над историей" и попыткой "поссорить" народы России и Украины.

"Надругательство над историей, преследование тем самым цели просто поссорить Россию и Украину, отвлечь наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление (власти Украины) перед своими гражданами", — также сказал он.
Источник: ONLINE.UA Теги: Сергей Лавров, РФ, ПЦУ, церковь
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