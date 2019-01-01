Это нужно знать: в СНБО назвали 6 главных угроз от России

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Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украина должна быть готова как минимум к шести угрозам со стороны России в 2019 году. Он подчеркнул, что первая угроза – это военная агрессия, передает ONLINE.UA со ссылкой на Лига.net.

"Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией", — рассказал Турчинов.

По его словам, если Россия провалит попытки восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.

"Вторая угроза – информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике", — заявил секретарь СНБО.

Третьей угрозой он называет киберагрессию, четвертой – экономическую войну, которая заключается в блокировании транзита украинских товаров в страны Азии через РФ и блокировании портов на Азовском море.

Пятая угроза, по словам Турчинова, энергетическая – это попытки России остановить работу украинской газотранспортной системы.

"Шестая угроза – террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины", — заявил секретарь СНБО, отметив, что это "далеко не весь перечень".

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