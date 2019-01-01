Неожиданно: Олег Винник задумался о смене имиджа

Популярный украинский певец Олег Винник сочетает вокальную карьеру с блогерством. Поэтому на его странице в Instagram каждый раз появляются новые снимки из обыденной жизни и гастролей. На этот раз артист задумался над сменой имиджа и решил посоветоваться со своей фан-группой, передает ONLINE.UA.
На новом фото украинский секс-символ предстал с бородой и в шапке. Певец по-особому обратился к своим подписчикам, обыграв слова своего хита "Волчица".
"Зорі прозорі вгорі! Голитися чи не голотися?" – написал Олег Винник.
Некоторые фанаты отмечают, что певцу очень подходят такие изменения, а вот другие убеждены – чтобы моложе выглядеть, ему стоит побриться.
"Замечательное фото — мне нравится; Олег, даже не думайте об этом; ты будешь выглядеть прекрасно в любом образе; так вы выглядите хуже; хорошо, но лучше побриться; легкая щетина вам идет, но не увлекайтесь; еще бы постриглись — будете младше выглядеть", – написали пользователи сети под постом.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярный французский певец Поль Манандиз исполнил хит Олега Винника "Волчица" на своем родном языке.