Неожиданно: Олег Винник задумался о смене имиджа

Олег Винник (фото — instagram.com)

Популярный украинский певец Олег Винник сочетает вокальную карьеру с блогерством. Поэтому на его странице в Instagram каждый раз появляются новые снимки из обыденной жизни и гастролей. На этот раз артист задумался над сменой имиджа и решил посоветоваться со своей фан-группой, передает ONLINE.UA.

На новом фото украинский секс-символ предстал с бородой и в шапке. Певец по-особому обратился к своим подписчикам, обыграв слова своего хита "Волчица".