Неожиданно: Олег Винник задумался о смене имиджа

Неожиданно: Олег Винник задумался о смене имиджа

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Олег Винник (фото — instagram.com)

Популярный украинский певец Олег Винник сочетает вокальную карьеру с блогерством. Поэтому на его странице в Instagram каждый раз появляются новые снимки из обыденной жизни и гастролей. На этот раз артист задумался над сменой имиджа и решил посоветоваться со своей фан-группой, передает ONLINE.UA.

На новом фото украинский секс-символ предстал с бородой и в шапке. Певец по-особому обратился к своим подписчикам, обыграв слова своего хита "Волчица".

"Зорі прозорі вгорі! Голитися чи не голотися?" – написал Олег Винник.

Неожиданно: Олег Винник задумался о смене имиджа (1)

Некоторые фанаты отмечают, что певцу очень подходят такие изменения, а вот другие убеждены – чтобы моложе выглядеть, ему стоит побриться.

"Замечательное фото — мне нравится; Олег, даже не думайте об этом; ты будешь выглядеть прекрасно в любом образе; так вы выглядите хуже; хорошо, но лучше побриться; легкая щетина вам идет, но не увлекайтесь; еще бы постриглись — будете младше выглядеть", – написали пользователи сети под постом.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярный французский певец Поль Манандиз исполнил хит Олега Винника "Волчица" на своем родном языке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Олег Винник, шоубізнес, имидж
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