В День святого Валентина влюбленных будут расписывать до поздней ночи

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В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак в любое время до 24:00, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Главного территориального управления юстиции в Киеве.

Центральный отдел государственной регистрации браков, что на бул. Вацлава Гавела, 1/28, а также Соломенский отдел ЗАГС на проспекте Победы, 11, регистрировать браки до поздней ночи.

По правилам, все влюбленные, которые подали заявления в Загс не позже, чем за месяц, смогут пожениться 14 февраля. А те семейные пары, которые решили повторить церемонию, смогут возобновить обеты любви.

Где в Киеве будут регистрировать браки до позднего вечера

Об этом рассказала глава Управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Ирина Дубиковская.

"Прожив в мире и согласии со своим избранником 25 и более лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать "Да" своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей свадьбы можно, заказав в любом ДРАЦСі страны повторную церемонию бракосочетания ", – сообщила Дубиковская.

Те же, кто ждет ребенка, смогут пожениться в этот день, даже не дожидаясь целый месяц.

Отметим, что 14 февраля 2018 года был зафиксирован самый длинный рабочий день в ЗАГСах за 100 лет существования юстиции. Финальное бракосочетание в тот день состоялось в 23.22.

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