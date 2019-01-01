"Наше терпение не безгранично": Эрдоган начал угрожать США

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать зону, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Нет ни одного удовлетворительного плана, который бы конкретно представили перед нами", — сказал Эрдоган на парламентском заседании своей партии. "Конечно, мы лояльны к нашим соглашениям, наше обещание — это обещание. Но наше терпение не безгранично".

Отмечается, что власти Турции хотят очистить зону от сирийских курдов YPG, которых поддерживает США. Эрдоган также заявил, что если террористов не выведут из северного города Манбидж через несколько недель, Турция больше не будет ждать.

Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещала начать наступление на ее позиции на севере Сирии, даже если выход войск США затянется. Курды пытаются договориться с правительством президента Башара Асада и его союзником Россией по недопущению наступления турок.