Пойдем точно: Порошенко раскрыл план Украины по ситуации в Керченском проливе

Пойдем точно: Порошенко раскрыл план Украины по ситуации в Керченском проливе

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил,что Украина будет отстаивать свободу свободного прохода кораблей через Керченский пролив в Азовское море, которое блокирует Россия, и готова отправить в регион своих наблюдателей. Украина будет требовать от РФ, чтобы она выполняла свои международные обязательства, передает ONLINE.UA.

"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования согласно двусторонних соглашений, в соответствии с конвенций ООН по свободе судоходства", – подчеркнул он.

Также президент ответил на вопрос, когда в Керченском проливе появится "украинский флаг и конвой", глава государства сказал, что Украина планирует новый проход в Азовское море, однако не назвал его сроков.

"Я не буду вам говорить когда, потому что пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут и журналисты, эксперты ОБСЕ. Мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания", – отметил Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, Керчинская протока, РФ
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