Украина отдает долги: МВФ получит большой транш

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Сегодня, 5 февраля, Украина должна перечислить Международному валютному фонду 257,2 млн SDR (около $360 млн). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на график выплат на сайте МВФ.

Следующий большой платеж намечен на 1 марта. Тогда Украина должна перевести МВФ 114,3 млн SDR (около $159,6 млн).

В целом в течение 2019 года Украина должна погасить 1,41 млрд SDR (около $1,98 млрд по текущему курсу). Стоит отметить, что по 2018 год Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около $2,08 млрд по текущему курсу).

Как сообщал ONLINE.UA, основная сумма госдолга (43,96%) номинирована в долларах США, еще 29,13% — в гривне, 16,59% — в специальных правах заимствования (валюта МВФ — ред), 9,21% — в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Нужно отметить, согласно графику, "горячие" месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими событиями в стране. Так, в начале мая, сразу после окончания второго тура президентских выборов, нужно погасить еврооблигации за май 2014-го в объеме $1 млрд.

Напомним, в конце 2018 года Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Поступления от Фонда составляют 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд).