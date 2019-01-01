Глобальное потепление изменит цвет половины Мирового океана

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Глобальное потепление повлияет на цвет Мирового океана. К 2100 году, по расчетам американских и британских ученых, половина океана может стать ярко-зеленой у экватора и полюсов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института.

"В результате повышения температуры Земли, произойдет взрывной рост водорослей и цианобактерий, что изменит окраску воды океана. Через сто лет Мировой океан может стать ярко-зеленым у экватора и полюсов. Изменения в его окраске сильно повлияют на все цепи питания морских существ", — заявила исследовательница из Массачусетского технологического института Стефания Даткевич.

Более того, такие растения будут представлять угрозу для животных и людей через токсичные вещества. Первые проявления этого феномена можно почувствовать уже сейчас. У берегов США массово гибнут рыбы, птицы и животные, отравленные "кислотой зомби", что выделяется фитопланктоном.

По расчетам ученых, если к 2100 году глобальная средняя температура повысится на 3°C, цвет воды изменится на 63% всего Мирового океана. Субтропические регионы "посинеют" еще больше, а более зеленые станут еще зеленее, благодаря активации цветения воды.

Ученые предположили, что именно такой будет вода в океане, если смотреть на поверхность с помощью климатических спутников. Фото: wosu.org

"Изменение цвета океана невооруженным глазом не заметить. Но этих изменений будет достаточно для того, чтобы коснуться пищевой цепочки, которая зависит от фитопланктона", — сказала Даткевич.

По мнению ученых, изменение цвета воды может служить одним из индикаторов изменений в океанических экосистемах. Эти изменения уже начали происходить, несмотря на то, что их проявления ожидают только во второй половине века.

Температура воды в океанах повышается быстрее, чем предполагали климатологи, добавила Стефания Даткевич.

Напомним, угроза повышения уровня моря из-за глобального потепления, что может привести к затоплению крупных городов мира, все больше растет. В зоне риска находятся Лондон, Хьюстон, штат Техас, Бангкок, Шанхай, Манила.