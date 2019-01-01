ОБСЕ сообщает тревожные новости с Донбасса

СММ ОБСЕ сообщает, что российские оккупационные войска продолжают прибегать к грубым нарушением определенных Минскими договоренностям требований относительно отвода тяжелого вооружения, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.
"Так, 01 февраля БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода – две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируваных гаубицы (
Д-30"Лягушка", 122 мм) вблизи поселка Белое (к западу от Луганска)", — сказано в сообщении.
С помощью беспилотника международные наблюдатели зафиксировали также четыре самоходные гаубицы (2С1), двенадцать буксируваних гаубиц (
Со стороны российско-оккупационных войск также продолжаются факты отсутствия вооружения в местах постоянного хранения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины в районе Донецкой области.
Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.