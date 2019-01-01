ОБСЕ сообщает тревожные новости с Донбасса

ОБСЕ сообщает тревожные новости с Донбасса

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Фото — flickr.com

СММ ОБСЕ сообщает, что российские оккупационные войска продолжают прибегать к грубым нарушением определенных Минскими договоренностям требований относительно отвода тяжелого вооружения, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

"Так, 01 февраля БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода – две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируваных гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи поселка Белое (к западу от Луганска)", — сказано в сообщении.

С помощью беспилотника международные наблюдатели зафиксировали также четыре самоходные гаубицы (2С1), двенадцать буксируваних гаубиц (Д-30) и, вероятно, шесть противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм). В том же районе, но возле поселка Круглик, наблюдатели миссии обнаружили двадцать один танк оккупантов (одиннадцать Т-72 и десять Т-64). А двадцать девять танков (десять T-72 и девятнадцать T-64) – неподалеку от Белого.

Со стороны российско-оккупационных войск также продолжаются факты отсутствия вооружения в местах постоянного хранения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины в районе Донецкой области.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, танки
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