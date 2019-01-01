Полиция нашла мертвой известную модель

Еллі МакДоннелл (фото — flickr.com)

Полиция нашла известную ирландскую модель и телезвезду Элли МакДоннелл мертвой в своем доме, передает ONLINE.UA со ссылкой на Irish Mirror.

Звезда ушла из жизни в 37 летнем возрасте собственном доме в пригороде Дублина. Полиция не обнаружила подозрительных факторов. По предварительным данным, она умерла по естественным причинам. У МакДоннелл осталось четверо детей от двух до 15 лет, двое из которых страдают аутизмом. Она была матерью-одиночкой.

"В Сети подозревают, что модель могла наложить на себя руки. Накануне на ее странице появился пост со словами "Почему мужчине можно называть девушку толстой, уродливой? Серьезно, новый уровень подталкивание к краю", — пишет издание.

Стоит отметить, что близкие и коллеги утверждают, что МакДоннелл была жизнерадостной и душой компании.