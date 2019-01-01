Полиция нашла мертвой известную модель

Полиция нашла мертвой известную модель

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Еллі МакДоннелл (фото — flickr.com)

Полиция нашла известную ирландскую модель и телезвезду Элли МакДоннелл мертвой в своем доме, передает ONLINE.UA со ссылкой на Irish Mirror.

Звезда ушла из жизни в 37 летнем возрасте собственном доме в пригороде Дублина. Полиция не обнаружила подозрительных факторов. По предварительным данным, она умерла по естественным причинам. У МакДоннелл осталось четверо детей от двух до 15 лет, двое из которых страдают аутизмом. Она была матерью-одиночкой.

"В Сети подозревают, что модель могла наложить на себя руки. Накануне на ее странице появился пост со словами "Почему мужчине можно называть девушку толстой, уродливой? Серьезно, новый уровень подталкивание к краю", — пишет издание.

Стоит отметить, что близкие и коллеги утверждают, что МакДоннелл была жизнерадостной и душой компании.

Полиция нашла мертвой известную модель (1)

Полиция нашла мертвой известную модель (2)

Полиция нашла мертвой известную модель (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ночь с 2 на 3 июня в Кыргызстане произошла смертельная авария, в которой погибла "Миссис мира-2018" Сания Шакирова. 30-летняя женщина, которая победила на конкурсе Miss Universe Beauty — 2018 в номинации "Missis World", погибла на месте происшествия в момент столкновения автомобиля со стеной, ограждающей кладбище.

Источник: ONLINE.UA Теги: модель, полиция, убийство, Елли МакДоннелл
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