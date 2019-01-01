Святослав Вакарчук и Олег Сенцов станут соавторами будущего фильма

Святослав Вакарчук (фото — wikipedia.org)

Святослав Вакарчук пишет музыку к фильму по произведению Олега Сенцова, которое украинский политзаключенный в РФ представил еще до начала войны и аннексии Крыма, передает ONLINE.UA со ссылкой на страницу музыканта в Twitter.

Лидер "Океана Эльзы" сообщил, что группа готовит саундтрек к будущему фильму Ахтема Сеитаблаева "Номера" по пьесе режиссера Олега Сенцова.

Фото — Svyatoslav Vakarchuk

"Рабочий процесс. Вместе с Милошем и Влада создаем музыку к фильму Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера", – написал Вакарчук в Twitter.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле недовольны присуждением премии Сахарова Сенцову.