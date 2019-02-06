Курс валют на сегодня 6 февраля - доллар стал дешевле, евро подешевел

На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 февраля цена доллара США составит 27 гривен 22 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 21 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 9 копеек, что в свою очередь на 3 копейки меньше чем в вторник, 5 февраля.

В вторник, 5 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.15/27.1 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.04/30.98 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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