В НБУ наконец-то объяснили, почему так стремительно укрепляется гривня

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В Национальном банке Украины заявили, что тренд на укрепление гривны можно объяснить стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Представители НБУ объясняют нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, из-за чего валютным спекулянтам стало труднее раскачивать настроения.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренного колебания нацвалюты", — сказано в сообщении.

Что касается превышения предложения валюты над спросом, что наблюдается сейчас, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги.

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ увеличились на более чем 6 млрд гривен", — отметили в НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.