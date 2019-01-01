ВСУ разгромили боевиков на Донбассе: враг понес большие потери

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ситуация на Донбассе сложная — враг усилил обстрелы, но ВСУ разгромили боевиков. В ходе боев противник понес большие потери — уничтожено четверых боевиков, еще 11 ранено. Также уничтожена бронированная боевая машина врага и внедорожник.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 5 февраля, враг 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Под минометный обстрел калибра 82 мм попали защитники Опытного, хутора Вольный, Троицкого, Катериновки и Крымского. Также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Песков и Новомихайловки. В результате преступных обстрелов врага один украинский военный получил ранения.

Также накануне российские наемники под прикрытием минометного огня, применяя бронированную боевую машину, попытались приблизиться к передовым позициям ВСУ и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники-Крымское, который находится на Луганщине.

Для отпора врагу украинские военные совершили пуск управляемой ракеты ПТРК "Стугна-П", которая уничтожила бронированный объект врага вместе с экипажем. Потери противника составили — бронированная боевая машина, 2 убитых и 8 раненых.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ собщили тревожные новости с Донбасса.