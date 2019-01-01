ПЦУ провела первое заседание Синода: приняты важные решения

Перше засідання Синоду ПЦУ (фото — facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел первое заседание Синода, на котором было принято ряд важных решений. В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, а также принят типовой устав управления ими, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ПЦУ.

В утвержденный состав Синода ПЦУ, кроме постоянных членов — патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона, включили еще девятерых митрополитов и архиепископов:

— митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна,

— митрополита Львовского и Сокальского Дмитрия,

— архиепископа Ровенского и Острожского Илариона,

— архиепископа Донецкого и Мариупольског Сергея,

— архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия,

— архиепископа Вышгородского Агапита,

— архиепископа Полтавского и Кременчугского Федора,

— епископа Днепровского и Криворожского Симеона,

— архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа.

На первом заседании Синода ПЦУ также было решено, что патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

"Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею", — говорится в сообщении ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 3 февраля в Киеве состоялась торжественная интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который теперь официально стал предстоятелем ПЦУ.