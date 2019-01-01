ПЦУ провела первое заседание Синода: приняты важные решения

ПЦУ провела первое заседание Синода: приняты важные решения

  |  Украина   |   Читати українською
Перше засідання Синоду ПЦУ (фото — facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел первое заседание Синода, на котором было принято ряд важных решений. В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, а также принят типовой устав управления ими, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ПЦУ.

В утвержденный состав Синода ПЦУ, кроме постоянных членов — патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона, включили еще девятерых митрополитов и архиепископов:

— митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна,
— митрополита Львовского и Сокальского Дмитрия,
— архиепископа Ровенского и Острожского Илариона,
— архиепископа Донецкого и Мариупольског Сергея,
— архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия,
— архиепископа Вышгородского Агапита,
— архиепископа Полтавского и Кременчугского Федора,
— епископа Днепровского и Криворожского Симеона,
— архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа.

На первом заседании Синода ПЦУ также было решено, что патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

"Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею", — говорится в сообщении ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 3 февраля в Киеве состоялась торжественная интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который теперь официально стал предстоятелем ПЦУ.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПЦУ, Епифаній, Синод, заседание, Филарет
Новости других СМИ
"Развернута настоящая война": в Кабмине отреагировали на отстранение Ульяны Супрун
"Развернута настоящая война": в Кабми...
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-тр...
Будем отвечать: в МИД рассказали, чем ракетный конфликт США и России опасен для Украины
Будем отвечать: в МИД рассказали, чем ракетный ...
Не собираюсь извиняться перед Путиным: Трамп выступил с резонансным заявлением
Не собираюсь извиняться перед Путиным: Трамп вы...
ОБСЕ сообщает тревожные новости с Донбасса
ОБСЕ сообщает тревожные новости с Донбасса
Пойдем точно: Порошенко раскрыл план Украины по ситуации в Керченском проливе
Пойдем точно: Порошенко раскрыл план Украины по...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи