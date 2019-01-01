Будем отвечать: в МИД рассказали, чем ракетный конфликт США и России опасен для Украины

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Из-за прекращения действия ракетного договора между США и Россией Украине следует готовиться к новым вызовам, чтобы достойно отвечать на них.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу "Голос Америки", сообщает ONLINE.UA.

Климкин убежден, что после выхода из ДРСМД Россия не будет стремиться к безопасности, а начнет торговать ядерным оружием и пользоваться им как товаром.

"Конечно, мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России. Она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому такое поведение России привело к новой логике – гонке вооружений", — заявил глава МИД Украины.

Климкин подчеркнул, что Россия годами сознательно нарушала ракетный договор, что в результате и привело к новой гонке вооружений, так как другие участники соглашения начнут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе.

"Украина должна ответить на новые вызовы достойно. Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам, в будущем решать будем мы", — подчеркнул Климкин, отвечая на вопрос о возможности начала производства такого оружия в Украине.

Напомним, США 2 февраля временно вышли из двустороннего договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. В ответ Путин также заявил, что Россия выходит из ДРСМД и начинает создавать запрещенное оружие.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина после выхода из ракетного договора с США пригрозили Западу оружием судного дня, которое уже создается в РФ.