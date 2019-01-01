Политолог назвал главную цель Путина в Украине

Политолог Николай Спиридонов утверждает, что результаты президентских выборов в Украине особо не повлияют отношения с Россией. По его мнению, Путин делает большие ставки на парламентские выборы, которые состоятся 27 октября 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Цель России — вмешательство в парламентские выборы, ведь можно будет "засунуть" в партии кого-то из своих, пророссийских политиков, что даст огромные плоды для РФ в будущем", – считает эксперт.

По словам политолога, в нынешней ситуации для Москвы является невыгодным любой президент Украины. Эксперт считает, что даже смена власти в Украине не создаст для России благоприятных условий для продвижения пророссийских политиков.

"Для России сейчас любой президент нашей страны будет неблагоприятным, ведь народ максимально осознанный и национально настроен, а с приходом нового президента к власти, народ еще больше будет стремиться к изменениям к лучшему. В этих условиях РФ будет трудно проводить определенную пропаганду, но безусловно они потратят на это немало сил и ресурсов", – пояснил Спиридонов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер не исключает, что в 2019 году президент России Владимир Путин может решиться на вооруженное вторжение в Украину.