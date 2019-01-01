США победят: Трамп громко пригрозил России

Дональд Трамп (фото — army.mil)

Американский глава Дональд Трамп заявил, что США победят в гонке вооружений Россию. Он уверен, что если не удастся договориться о новом ракетном соглашении с привлечением к нему других стран, то Америка опередит своих оппонентов по расходам и инновациям.

Об єтом Трамп заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране", передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"У нас действительно нет выбора. Мы выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его", — пояснил Трамп позицию Вашингтона о выходе из ДРСМД.

Он предложил заключить новый ракетный договор с Россией, но с привлечением Китая и других стран. Если Москва и Пекин откажутся от этого предложения, то Трамп уверил, что США превзойдут всех остальных в разработке вооружений для защиты и отстаивания национальных интересов Америки.

Следует напомнить, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о выходе России из ракетного договора с США, который был заключен еще в 1987 году между главами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. После этого он сразу же поручил министру обороны Сергею Шойгу начать работу над созданием гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии крылатой ракеты "Калибр" в течение двух лет.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, чем опасен для страны ракетный конфликт России и США. Он уверил, что Украина сможет достойно ответить на все ядерные угрозы.