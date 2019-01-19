Переговоры Трампа и Ким Чен Ына - появились первые подробности

Кім Чен Ин і Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он проведет свою вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране" Трамп сказал, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже более 15 месяцев не было запусков ракет.

"Если бы я не был избран президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, были бы в великой войне с Северной Кореей", — отметил американский лидер.

Глава Белого дома напомнил об опасениях войны 2017 года, когда он угрожал Северной Корее из-за угрозы, которую ядерное оружие и ракеты поставили перед США. Он добавил, что еще многое предстоит сделать, сообщив, что встреча с Ким Чен Ыном пройдет во Вьетнаме с 27 по 28 февраля.