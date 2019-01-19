Переговоры Трампа и Ким Чен Ына - появились первые подробности

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он проведет свою вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране" Трамп сказал, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже более 15 месяцев не было запусков ракет.
"Если бы я не был избран президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, были бы в великой войне с Северной Кореей", — отметил американский лидер.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году, после чего столкнулся с международными санкциями. США также вводят ограничения против российских компаний и лиц, которые ведут запрещенную санкциями сотрудничество с КНДР.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД КНДР заявили, что прогресс в вопросе денуклеаризации будет невозможен, если Белый дом в отношениях с Северной Кореей будет использовать "старые сценарии".