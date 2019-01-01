Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция

Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция

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Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

6 февраля экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. Онлайн-трансляция начнется в 13.00 по киевскому времени, сообщает ONLINE.UA.

Адвокат Януковича, Александр Горошинский, сообщал, что одной из главных тем, о которых Янукович будет говорить на пресс-конференции, станет его приговор о госизмене, который был вынесен Оболонским судом.

"Нужно дать оценку этому "беспределу". Возможно, будут сюрпризы", — анонсировал адвокат Януковича пресс-конференцию бывшего президента Украины.

Пресс-конференция Януковича состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Кроме приговора, осужденный за госизмену Украине Янукович планирует осветить "актуальные вопросы украиснкой политики".

Напомним, 24 января Оболонский суд Киева заочно осудил Януковича и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Пресс-конференция Виктора Януковича — онлайн-трансляция (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ГПУ назвали историческим приговор Януковичу. Гнпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что этот приговор станет шагом к будущим международным судам за военные преступления со стороны России против Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Виктор Янукович, пресс-конференция, онлайн трансляция, видеоновости
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