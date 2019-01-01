Все давно этого ждали: в Facebook появилась очень полезная опция

Администрация социальной сети Facebook наконец-то сделала доступной для всех пользователей Messanger возможность удалять отправленные сообщения, однако с определенными ограничениями, передает ONLINE.UA со ссылкой на Mashable.
"Чтобы удалить сообщение, необходимо дважды нажать его на экране и в меню, что всплывает и выбрать один из вариантов", — сказано в сообщении.
Кроме того, есть возможность удалить сообщения всех участников переписки или скрыть его только от себя самого. Не обошлось и без ограничений. Так, удалить сообщение можно только в течение 10 минут.
Отметим, недавно ученые пришли к выводу, что удаление из Facebook делает людей счастливее. Удаление учетной записи помогало выделить время для занятий другими вещами и уменьшить количество жарких споров о политике.
"Те, кто отказался от Facebook, нашли множество вещей, которыми можно заполнить время, которое ранее отводилось соцсети. Это включило встречи с друзьями и семьей, просмотр телевизора. При этом люди тратили меньше времени на новости", — объяснили ученые.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская компания Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах. Таким образом администрация соцсети будет бороться с "российскими пропагандистами", которые распространяют фейковые новости.