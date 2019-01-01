Все давно этого ждали: в Facebook появилась очень полезная опция

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Администрация социальной сети Facebook наконец-то сделала доступной для всех пользователей Messanger возможность удалять отправленные сообщения, однако с определенными ограничениями, передает ONLINE.UA со ссылкой на Mashable.

"Чтобы удалить сообщение, необходимо дважды нажать его на экране и в меню, что всплывает и выбрать один из вариантов", — сказано в сообщении.

Кроме того, есть возможность удалить сообщения всех участников переписки или скрыть его только от себя самого. Не обошлось и без ограничений. Так, удалить сообщение можно только в течение 10 минут.

Отметим, недавно ученые пришли к выводу, что удаление из Facebook делает людей счастливее. Удаление учетной записи помогало выделить время для занятий другими вещами и уменьшить количество жарких споров о политике.