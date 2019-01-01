Сенсация: Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу

Сенсация: Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу

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Фото: twitter.com/fissnowboard

В американской Юте проходит чемпионат мира по фристайлу и сноубордингу, на котором произошла настоящая сенсация. Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль для Украины на мировых первенствах, которая стала первой в истории страны, сообщает ONLINE.UA.

Сенсация: Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу (1)

Украинка финишировала шестой в параллельном гигантском слаломе, в котором установила лучший результат Украины за всю историю. В решающем заезде Данча почти одинаково шла со швейцаркой Юлией Цогг, но уступила ей на последних метрах дистанции, заняв второе место в финале.

Следует отметить, что 28-летняя Аннамари Данча никогда ранее не поднималась выше 15 места в мировых первенствах по сноубордингу. Благодаря серебряной медали, которую украинка завоевала на чемпионате мира, Украина стала 24 страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу, и заняла 21 место в общем медальном зачете мирового первенства.

Сенсация: Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу (2)

В чемпионате мира по сноубордингу принимала участие еще одна украинка — Александра Малевання. Она заняла 34 позицию на мировом первенстве.

Заезд украинки в финале чемпионата мира по сноубордингу (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижного турнира WTA в Таиланде.

Источник: ONLINE.UA Теги: чемпионат мира, Украина, победа, видеоновости, спорт, медали
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