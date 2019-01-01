Сенсация: Украина впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу

В американской Юте проходит чемпионат мира по фристайлу и сноубордингу, на котором произошла настоящая сенсация. Украинка Аннамари Данча завоевала серебряную медаль для Украины на мировых первенствах, которая стала первой в истории страны, сообщает ONLINE.UA.
Украинка финишировала шестой в параллельном гигантском слаломе, в котором установила лучший результат Украины за всю историю. В решающем заезде Данча почти одинаково шла со швейцаркой Юлией Цогг, но уступила ей на последних метрах дистанции, заняв второе место в финале.
Следует отметить, что
В чемпионате мира по сноубордингу принимала участие еще одна украинка — Александра Малевання. Она заняла 34 позицию на мировом первенстве.
Заезд украинки в финале чемпионата мира по сноубордингу (видео):
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