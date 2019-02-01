Вакарчук обратился к украинским властям с неожиданным предложением

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук считает, что к следующим парламентским выборам в Украине необходимо принять новый Избирательный кодекс. Об этом он написал в материале для "Украинской правды", передает ONLINE.UA.
"Уже ближайшие выборы в парламент нужно провести по полностью пропорциональной системе – открытымы региональнымы списками с исключительно партийным выдвижением", — пишет он.
Суть этой системы Вакарчук схематично изложил так:
— Мажоритарка отменяется как таковая;
— Выдвигать кандидатов имеют право только партии;
— Для участия в выборах партия формирует общенациональный список и обязательно распределяет всех кандидатов с него по региональных списках – и один кандидат может быть включен только в один региональный список;
— В каждом регионе партия должна выдвинуть минимум 5 кандидатов;
— Избиратель, придя на участок, получает бюллетень, куда вписывает номера партии и отдельно – кандидата, которого поддерживает больше всего;
— В парламент проходят кандидаты от тех партий, которые набрали проходной барьер суммарно по всей стране.
"Таким образом лидер партии в закрытом кабинете, а избиратели определяют место того или иного кандидата в списках партии. Это и делает списки открытыми", – считает Вакарчук.
По его мнению, именно это помешает подкупу избирателей и осложнит применение админресурса, уменьшит вероятность предательства интересов избирателей депутатами путем присоединения других фракций, а также повысит шансы попасть в парламент политиков "нового качества".
Кроме того, певец напомнил, что выборы в парламент по открытым партийным спискам обещали и коалиция, и действующий президент.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее кандидат в президенты, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает решение певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет принимать участия в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах до сих пор актуально.