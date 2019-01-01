У Путина сделали громкое заявление о размещении российских ракет в Беларуси

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Россия не будет размещать свои ракеты на территории Беларуси из-за выхода из ракетного договора с США.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол Михаил Бабич, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", — уверил Бабич.

В Беларуси при этом обеспокоены тем, что США и Россия вышли из двухстороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД Беларуси заявили об опасениях нового витка гонки вооружений и призвали обе стороны проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе.

Напомним, США и Россия вышли их двухстороннего ракетного договора 2 февраля. В Вашингтоне причиной этому назвали нарушения России, которая годами нарушала соглашение. Глава Кремля Владимир Путин сразу же после выхода РФ из ДРСМД поручил начать разработку гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии крылатой ракеты "Калибр".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп громко пригрозил России, заявив о гарантированной победе Америки в новой гонке вооружений.