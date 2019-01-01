Это нужно увидеть: на Донбассе украинские воины уничтожили боевую машину вместе с оккупантами

Бойцам ВСУ удалось уничтожить боевую машину боевиков на Донбассе. Произошло это 5 февраля после того, как оккупанты совершили попытку атаки. Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" заявил, что враг пытался приблизиться к передовым позициям украинских военных. Также боевики намеревались захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники – Крымское, что на Луганщине, передает ONLINE.UA.

Наши бойцы дали мощный отпор врагу, применяя огневые средства и противотанковое подразделение. Последнее произвело пуск управляемой ракеты украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" по вражеской бронированной машине. В итоге она была уничтожена вместе с экипажем.

Кроме того, Анатолий Штефан опубликовал видео уничтожения машины броневик оккупантов.

Напомним, по данным разведки, 5 февраля четырех оккупантов было ликвидировано и одиннадцать боевиков получили тяжелые ранения. Кроме боевой машины противника, украинские военные уничтожили еще внедорожник. В целом на протяжении этих суток пророссийские наемники совершили 12 обстрелов украинских позиций, вследствие чего один воин Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия.