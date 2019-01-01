Украина разрывает еще одно соглашение с Россией

Украина разрывает еще одно соглашение с Россией

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

В среду, 6 февраля, на заседании Кабмина Украины будет принято решение о прекращении действия соглашения с Россией об обмене правовой информации.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

Согласно повестке дня заседания правительства, планируется внести изменения в некоторые документы по вопросам воинского учета, утвердить создание Государственной службы по этнополитике и свободы совести. Также будут внесены изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других формирований.

Кроме разрыва соглашения между Украиной и Россией об обмене правовой информации, на заседании Кабмина будет утверждаться новый финансовый план госпредприятия "Антонов" и закупки по государственному оборонному заказу.

Напомним, в Украине 12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Причиной прекращения "дружбы" с Россией стала вооруженная агрессия этой страны против Украины. После того, как Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией прекратит действие (с 1 апреля 2019 года), Украина осободится от обязательств по его выполнению.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина вышла из соглашение СНГ об общих условиях поставок товаров. Соответствующее постановление было принято 30 января правительством Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Россия, договор, правова інформація
Новости других СМИ
Лондон тайно обсуждает новый план по Brexit: что известно
Лондон тайно обсуждает новый план по Brexit: чт...
Это нужно увидеть: на Донбассе украинские воины уничтожили боевую машину вместе с оккупантами
Это нужно увидеть: на Донбассе украинские воины...
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-тр...
Кремль: у России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"
Кремль: у России нет претензий к Януковичу, но ...
У Путина сделали громкое заявление о размещении российских ракет в Беларуси
У Путина сделали громкое заявление о размещении...
Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что случилось
Военные корабли РФ стреляют в Черном море: что ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги