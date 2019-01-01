Украина разрывает еще одно соглашение с Россией

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В среду, 6 февраля, на заседании Кабмина Украины будет принято решение о прекращении действия соглашения с Россией об обмене правовой информации.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

Согласно повестке дня заседания правительства, планируется внести изменения в некоторые документы по вопросам воинского учета, утвердить создание Государственной службы по этнополитике и свободы совести. Также будут внесены изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других формирований.

Кроме разрыва соглашения между Украиной и Россией об обмене правовой информации, на заседании Кабмина будет утверждаться новый финансовый план госпредприятия "Антонов" и закупки по государственному оборонному заказу.

Напомним, в Украине 12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Причиной прекращения "дружбы" с Россией стала вооруженная агрессия этой страны против Украины. После того, как Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией прекратит действие (с 1 апреля 2019 года), Украина осободится от обязательств по его выполнению.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина вышла из соглашение СНГ об общих условиях поставок товаров. Соответствующее постановление было принято 30 января правительством Украины.