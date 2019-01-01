Лондон тайно обсуждает новый план по Brexit: что известно

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Члены британского правительства тайно обсуждают план по отсрочке Brexit. Они хотят перенести выход Великобритании из состава ЕС на восемь недель, до 24 мая, хоть против этого и выступает премьер-министр Тереза Мэй.

О тайных переговорах в британском правительстве сообщила газета Daily Telegraph, передает ONLINE.UA.

Министры, как указывает издание, хотят, чтобы ЕС согласовал двухмесячный "льготный период" для Великобритании после 29 марта. Именно в этот день должен начаться выход страны из Евросоюза. В случае если предложенная Мэй сделка по Brexit будет одобрена парламентом, для принятия необходимых законов потребуется дополнительное время, считают в британском правительстве.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится 29 марта, несмотря на то, что этот план британский парламент отклонил 15 января.

Следует отметить, что Тереза Мэй до сих пор пытается добиться дополнительных гарантий и изменений условий соглашения по Brexit от ЕС. Но в Брюсселе заявили, что ничего менять не будут.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что британское правительство не исключает введения военного положения в стране, чтобы предотвратить хаос и беспорядки в случае выхода из состава Европейского союза без предварительного соглашения.