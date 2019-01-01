Еще одна "пощечина" лично Путину: стало известно о новой победе Украины

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В Европарламенте выступили за лишение России статуса стратегического партнера Евросоюза. Если это решение будет принято, то оно станет одним из важнейших внешнеполитических достижений Украины и станет еще одной "пощечиной" лично Путину.

Об этом сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Комиссия Европарламента по иностранным делам поддержала доклад латвийского депутата Сандры Калниете о том, что Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС. Латвийская депутат заявила, что необходимо усиливать санкции против России, пока РФ не прекратит оккупацию Крыма и остальные виды внешней агрессии", — сообщил Голубицкий.

Это, по мнению эксперта, мощный сигнал солидарности Европы с Украиной перед лицом российской оккупации. Голубицкий подчеркивает, что Украина последние пять лет усиленно работает над усилением антироссийских санкций, которые погрузят РФ в глубокую изоляцию. Он уверен, что если Россия лишится статуса стратегического партнера Евросоюза, то это станет громкой победой Украины на внешнеполитическом фронте.

Напомним, в Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниете на заседании комитета по иностранным делам. Европарламентарии подчеркнули, что пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС обсуждают возможность введения новых "настоящих" антироссийских санкций за агрессию на Азове.