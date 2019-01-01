"Ничего себе!": брутальный образ королевы Иордании удивил общественность

Королева Иордании Рания аль-Абдалла снова удивила поклонников выбором образа для светского мероприятия. Ее Величество прибыла на выставку картин в кожаной куртке. Такое стильное решение шокировало многих присутствующих, передает ONLINE.UA.

Как отмечается, красавица стала одной из приглашенных гостей на открытии новой выставки. Для такого светского выхода королева Рания выбрала приталенные черные брюки и белую блузку с красными полосками. Такой милый образ она решила дополнить обувью на каблуке и черной кожаной курткой, что добавила ей немножко брутальности.

"Талантливая и улыбчивая принцесса Вийден всегда играет важную роль в покровительстве искусства Иордании. Поражена от ее компании на выставке художника Моханна Дурра, чьи работы были выставлены в Национальной галерее искусств", — написала королева Рания, добавив несколько фото со своего выхода.

"Ничего себе! Выглядит невероятно; эта красавица знает, как удивить народ; стильно и изысканно; на выставку я бы в таком не приходила; она всегда безупречно одевается", — пишут поклонники в комментариях к фото.

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