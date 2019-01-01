Кабмин уволил и.о. министра агрополитики

Максим Мартинюк (фото — скриншот відео)

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.Исполняющим обязанности министра назначили заместителя министра Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили с МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", – сказал он после заседания правительства.

Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовой: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.

Ранее сам Угловой написал заявление об отставке.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", — сказал он.

Отметим, что Ольга Трофимцева была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.Максим Мартынюк был ставленником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что члены украинского правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом выразили поддержку отстраненной от должности исполняющей обязаности министра здравоохранения Ульяне Супрун. В Кабмине убеждены, что против нее ведут войну уже давно.