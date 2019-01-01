"Под угрозой миллионы украинцев": Супрун впервые прокомментировала решение суда об ее отстранении

Уляна Супрун (фото — facebook.com/ulanasuprun)

И.о. обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун экстренно вернулась из командировки связи с решением суда об ее отстранении от должности. Она возмущена судейским произволом, подчеркнув, что из-за него миллионы украинцев оказались под угрозой.

Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

В частности, Супрун указала, что из-за решение суда об ее отстранении, под угрозой стало распределение жизненно важных препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава, так как теперь некому подписать соответствующие распоряжения.

"Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии", — пояснила Супрун.

Также, по словам Супрун, под угрозой срыва оказались и договоры с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины за средства госбюджета 2019 года, поскольку полномочия подписывать такие договоры имеет только и.о. министра. Она подчеркнула, что из-за срыва сроков поставок тысячи украинцев останутся без лечения.

"Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое", — подчеркнула Супрун, отметив важность возобновления работы Минздрава в кратчайшие сроки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине выступили в поддержку Супрун, подчеркнув, что будут добиваться отмены решения суда.