Пресс-конференция Януковича: итоги и главные заявления экс-президента Украины

Віктор Янукович (фото — скріншот відео)

В Москве, 6 февраля, состоялась пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого Оболонский суд Киева заочно приговорил к 13 годам тюрьмы за госизмену. Итоги и главные заявления Януковича на пресс-конференции — читайте на ONLINE.UA.

Пресс-конференция Януковича началась в 13:00 по киевскому времени. Она началась со слов Януковича о том, что он недавно вернулся в Россию после лечения. Одним из первых заявления Януковича стало то, что он "внимательно следит за событиями, которые происходят в Украине", так как "это его Родина, где он прожил 52 года". После чего он начал обсуждать Евромайдан и события 2014 года, которые Янукович назвал "госпереворотом".

Янукович о войне на Донбассе и оккупации Крыма

Янукович заявил, что 5 лет после Евромайдана он оценивает как "самые черные годы в Украине", а все, что произошло в Украине после "госпереворота" не могло присниться даже в страшном сне". Осужденный за госизмену экс-президент обвинил официальный Киев и в войне на Донбассе, и в оккупации Крыма, и в агрессии Путина.

"Украина стала очагом войны и нестабильности, которые распространяются и на другие территории других государств. В этот конфликт втянули европейские страны, США и Россию", – считает Янукович, подчеркнув, что сам будет искать виновных в расстрелах на Майдане и в аннексии Путиным украинского Крыма.

Янукович о создании Православной церкви Украины

Касаясь вопроса предоставления автокефалии Украине, Янукович назвал создание Православной церкви Украины "большим грехом". Все то, что произошло в Украинской православной церкви, по мнению Януковича, "было нацелено на раздел, вражду и ненависть".

Янукович о приговоре суда

На пресс-конференции в Москве Янукович также впервые лично прокомментировал приговор суда, по которому должен 13 лет отбывать наказание в тюрьме за госизмену. Он убежден, что большая часть украинцев не верит в его вину, а само дело о госизмене назвал "попыткой сорвать мирные договоренности".

"Приговор, всем понятно, написали под надиктовывание власти. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения уголовно-процессуального кодекса, все построено на лжи и ненависти", — заявил Янукович.

Янукович о президентских выборах в Украине в 2019 году

Экс-глава Украины считает, что действующий президент Петр Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах. Янукович заявил, что "что такого тотального недоверия к власти еще никогда не было", поэтому, уверен бывший президент, у Порошенко нет шансов на победу.

Янукович призвал международных наблюдателей не допустить фальсификаций на выборах в Украине в 2019 году.

Янукович об освобождении узников Кремля и обмене заложниками

Янукович заявил, что готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении узников Кремля и обмене заложниками, но при условии, если будет такая инициатива со стороны официального Киева.

Он считает, что что если проводить обмен заложниками, то это нужно делать в формате "всех на всех".

Янукович о законности своего пребывания в России и о травме

Во время пресс-конференции украинские журналисты спросили Януковича, на каком юридическом основании он находится в России. Российские журналисты возмутились этому вопросу, но экс-президент Украины ответил.

"Я свободно передвигаюсь по территории России... У меня нет никаких проблем", – заявил Янукович, отметив, что после бегства из Украины занимается любимым спортом, теннисом.

Комментируя свою "серьезную" травму, Янукович подтвердил, что получил ее на теннисном корте.

"Был дождь. Поскользнулся, упал. Там лавочки деревянные. Это жизнь", – сказал он.

Янукович о российском газе в Украине

Бывший украинский глава опроверг тот факт, что Украина больше не покупает газ у России. Он убежден, что 90% газа, который получает Украина, является российским.

"Все, что сейчас происходит, это все политиканство. Этого нет. Откуда Украина берет газ? Этот газ идет из России в Европу, а эти посредники продают в Украину с конкретной прибавкой на цене", – уверен Янукович.

В завершении пресс-конференции, на которой Янукович не продержался и полутора часов, он заявил, что войну на Донбассе можно завершить только, если официальный Киев свядет за стол переговоров с боевиками ОРДЛО. Он также пожелал, чтобы украинцы вынесли правильный "приговор" властям Украины на выборах 2019 года, а в страну вернулись "добро, мир и любовь".

Ранее ONLINE.UA публиковал онлайн-трансляцию пресс-конференции Януковича в Москве, которая состоялась 6 февраля 2019 года.