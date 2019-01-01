Опубликовано первое фото новорожденного сына Регины Тодоренко

Регіна Тодоренко (фото — instagram.com)

Украинская телеведущая Регина Тодоренко не торопилась показывать своего новорожденного сына. А вот ее муж, певец Влад Топалов, охотно поделился первым снимком малыша, передает ONLINE.UA.

До сих пор в сети звезда не выкладывала фото с сыном, а только показывала черную коляску, в которой возит младенца.А вот ее муж решил нарушить эту таинственность, опубликовав волшебный кадр с малышом. На фото полуобнаженный певец держит на плече ребенка и забавно кривляется. При этом артист не показал лицо сына.

"Вот так мы выглядим в 4 утра... в 5 и 6. А если серьезно, то это – кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать", – написал Влад Топалов.

Стоит отметить, что беременность Регины Тодоренко была скрыта от общественности. Звезда, которая выставляет свою личную жизнь на показ в сети, на этот раз была сдержанной и только незадолго до родов призналась, что ожидает появления первенца.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известная украинская телеведущая Регина Тодоренко стала мамой в первый раз. Звезда родила сына 5 декабря, а 7 числа счастливый отец Влад Топалов забрал жену и малыша из роддома.