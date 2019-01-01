В УГКЦ рассказали, как Путин будет пытаться вернуть Украину

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав считает, что глава Кремля может вложить большие деньги в украинские выборы, чтобы вернуть себе влияние на Киев. Об этом он сказал в интервью польскому Католическому информационному агентству, передает ONLINE.UA.

"Очевидно есть государство, которое готово вложить большие деньги в будущую избирательную кампанию. И эта страна не Польша, ни Соединенные Штаты, ни даже Ватикан – это Россия... Это страна, которая до сих пор ищет способ завоевать Украину, используя сегодня механизмы демократического государства. Это очень опасная реальность", – считает духовный лидер греко-католиков Украины.

Он подчеркнул, что главная цель церквей и гражданского общества в том, чтобы к власти в Украине не пришли те, кто не будет брать ответственности за внедрение европейской модели демократии.

"Убежден, что большинство политиков имеют шансы реализовать этот проект. Другие не имеют никаких шансов, если не будет большой политической коррупции со стороны Москвы", – сказал блаженнейший Святослав.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Запад может играть с Кремлем в длинную игру. У него есть достаточно действующих механизмов, чтобы утихомирить агрессию России и заставить Путина оставить Украину, Сирию и другие страны.