Оккупанты придумали, как решить проблему с водой в Крыму

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Крымские гидрологи придумали, как решить проблему с водой в оккупированном Крыму. Они предлагают осушить русла рек, а воду перенаправить по трубам в степь, предотвратив сток в Черное море, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Речь идет о реках Бельбек, Кача, Альма, Западный Булганак и Салгир. Оккупанты считают, что сейчас эти реки текут в никуда, но и их можно перенаправить в Межгорное водохранилище, которое наполняется за счет Днепра, и через Сакский канал передать в основную ветку Северо-Крымского канала. Таким образом, по мнению оккупантов, можно обеспечить города Армянск, Джанкой, Феодосию и Керчь водой.

Для реализации этих планов гидрологи подсчитали, что нужно уложить около 200 километров труб, но они сомневаются, что вся пресноводная вода будет "поймана".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский заявил, что Кремль блокировкой Азовского моря хочет надавить на Украину для того, чтобы получить водоснабжение в оккупированный Крым, где продолжается сильная засуха.