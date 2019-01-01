Немедленно: в Украине выдвинули категоричное требование Путину

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Российский президент Владимир Путин должен немедленно передать в Украину Виктора Януковича для отбывания наказания за госизмену в виде 13 лет лишения свободы. Также глава Кремля должен освободить политзаключенных и военнопленных украинцев, а в свою очередь Украина готова "немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли".

Об этом написала в соцсети первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя пресс-конференцию Януковича в Москве, сообщает ONLINE.UA.

"Еще летом я делала прогноз, что страна-террорист перед выборами в Украине будет спекулировать на теме пленных. В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки. От Путина требуем немедленного освобождения политзаключенных, пленных и всоеннопленных украинцев. А лох, который подыгрывает циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играться, а отвечать за измену", — написала Геращенко.

Ее возмутили слова Януковича о том, что он по просьбе Киева может поговорить с Путиным об обмене пленными. Геращенко подчеркнула, что Украине не о чем просить Януковича, которого даже на его родном Донбассе считают беглецом и предателем.

"Мы требуем, чтобы Москва передала Януковича Украине для отбывания наказания за преступления — измену Родине. И ждем от Путина, а не от лохов-шавок немедленного решения вопроса пленных. У Путина, а не у лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и пленными", — подчеркнула Гермащенко.

Следует отметить, что Янукович в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Москве, заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом". Он заявил, что будет лично искать виновных в расстрелах на Майдане и в аннексии Путиным Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, о чем говорил Янукович на пресс-конференции 6 февраля 2019 года в Москве.