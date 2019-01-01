Конституционный суд Украины утвердил переименование еще одной области

Конституционный суд Украины утвердил переименование еще одной области

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Фото: newsnetwork.tv

5 февраля решением Конституционный суд Украины утвердил решение Верховной Рады переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую. Данное решение вступит в действие после со следующего дня после публикации, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Отметим, что еще 18 мая 2018 года, в Верховную Раду подали законопроект о переименовании Кировоградской области. 153 депутаты предлагали внести изменения в Конституцию.

В ноябре депутаты направили законопроект в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

В мае 2018 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине почти завершена работа по избавлению страны от символов коммунистического тоталитарного прошлого. В частности, переименованы сотни населенных пунктов, улиц, демонтирован тысячи памятников советским вождям и тому подобное.

Напомним, 26 апреля Одесская городская рада изменила названия 56 улиц в Одессе, которые были переименованы в мае прошлого года тогдашним главой области Михеилом Саакашвили в рамках декоммунизации.

Как сообщал ONLINE.UA, Одесский горсовет вернул старые названия улице и переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, Богданова, которые не подпадают под действие декоммунизированного закона.

Источник: 24 канал Теги: Украина, КСУ, Кировоградская область
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