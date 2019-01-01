Как Трамп подставил Трампа - курьезное фото

Как Трамп подставил Трампа - курьезное фото

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)
Американский лидер Дональд Трамп пригласил школьника-тезку на свое выступление в Конгрессе, однако тот подвел президента страны и в самый ответственный момент просто уснул, передает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.
В Белом доме объясняют, что одиннадцатилетний школьник из города Уилмингтон (штат Делавэр) был специально приглашен главой администрации на это ежегодное мероприятие, поскольку над ним насмехаются одноклассники из-за его фамилии. В зале Палаты представителей, где произносил свою речь президент, школьник сидел рядом с первой леди США Меланией Трамп и девятилетней Грейс Элин, у которой была диагностирована опухоль мозга.
 
Когда выступление президента достигло кульминационной точки — Джошуа заснул. Это сразу же заметили фотожурналисты. Снимки с гостем президента, который задремал, вызвали большое количество комментариев в интернете: сторонники Трампа нашли этот случай "забавным", в то время как его политические оппоненты назвали это "актом протеста".
Как Трамп подставил Трампа - курьезное фото (1)
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Конгресс США, сон, курьез
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