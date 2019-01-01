Еще одна страна решила сократить зависимость от российского газа

Болгария и Греция решили построить газопровод, чтобы транспортировать азербайджанский газ. Уже объявлен тендер на разработку и строительство газопровода, который позволит снизить зависимость Болгарии от российского газа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
Стоимость проекта по строительству
Ожидается, что строительство газопровода между Грецией и Болгарией начнется в 2020 году. По нему будет транспортироваться газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз II.
Добавим, на сегодняшний день Болгария полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую газотранспортную систему. Также в Москве планируют поставлять российский газ в Болгарию через "Турецкий поток", который прокладывается по дну Черного моря.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры заявил, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России.