Еще одна страна решила сократить зависимость от российского газа

Еще одна страна решила сократить зависимость от российского газа

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Фото з відкритих джерел

Болгария и Греция решили построить газопровод, чтобы транспортировать азербайджанский газ. Уже объявлен тендер на разработку и строительство газопровода, который позволит снизить зависимость Болгарии от российского газа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Стоимость проекта по строительству 182-километрового газопровода оценивается более чем в 165 млн долларов. Отмечается, что заявки на тендер уже подали девять компаний, среди которых не только болгарские строительные компании, а и совместное предприятие компаний Max Streicher (Германия) и Terna (Греция), а также консорциум французской Spiecapag, подразделения Vinci и болгарской Trace Group.

Ожидается, что строительство газопровода между Грецией и Болгарией начнется в 2020 году. По нему будет транспортироваться газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз II.

Добавим, на сегодняшний день Болгария полностью зависит от российского газа, который она получает через украинскую газотранспортную систему. Также в Москве планируют поставлять российский газ в Болгарию через "Турецкий поток", который прокладывается по дну Черного моря.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры заявил, что в конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, Россия, Греция, Болгария, зависимость, поставки
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