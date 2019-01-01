Впервые за 30 лет: организаторы приняли неожиданное решение по "Оскару-2019"

Фото: pixabay.com

Церемония вручения "Оскара" в 2019 году пройдет без ведущего. Это решение организаторы приняли после того, как комик Кевин Харт, который должен был вести "Оскар" в 2019 году, отказался от этой роли, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Следует отметить, что церемония вручения премии "Оскар" будет проходить без ведущего впервые за последние 30 лет. До этого такой эксперимент проводили лишь единожды, в 1989 году.

При этом организаторы уверяют, что церемония " Оскара-2019 " будет весьма захватывающей, а акцент будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать награды победителям премии. Лауреаты " Оскара-2019 " будут объявлены 24 февраля в Лос-Анджелесе в театре "Долби".

Добавим, " Оскар-2019 " остался без ведущего из-за того, что актер Кевин Харт отказался вести церемонию из-за громкого скандала, в котором он оказался после некорректных твиттов в сторону представителей ЛГБТ-сообщества. Харт принес свои извинения тем, кому "причинил боль", отметив, что его "цель — объединить людей, а не отдалять их друг от друга".

Напомним, среди претендентов на получение " Оскара-2019 " в номинации "Лучший актер" будут соперничать Кристиан Бэйл и Брэдли Купер, а победа в категории "Лучшая актриса" может достаться Леди Гаге, Гленн Клоуз и Оливии Колман. "Лучшим фильмом" может стать "Черная пантера" или "Богемская рапсодия".