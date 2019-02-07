Курс валют на сегодня 7 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 7 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

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На четверг, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 февраля цена доллара США составит 26 гривен 96 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 25 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 72 копейки, что в свою очередь на 37 копеек меньше чем в среду, 6 февраля.

В среду, 6 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/26.98 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.77/30.72 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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