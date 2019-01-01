Штаб ООС: боевики на Донбассе снова понесли потери

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Лебединское, из гранатометов — в районе населенного пункта Павлополь. Из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Водяное", — подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Крымское, из автоматических гранатометов — в районе Хутора Свободный, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Южный.

"По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ". Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ОБСЕ сообщили о новом мирном плане по Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.