"Попробовали поймать Путина": посол рассказал об идее новой миссии в Керченском проливе

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что ФРГ пыталась "поймать Путина на слове" по организации наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако пока условия такой миссии согласовать не удалось, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что идея мониторинга ситуации в Керченском проливе возникла во время разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина.

"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые бы проследили, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове", — рассказал дипломат.

Однако он отметил, что сейчас "модальности такой миссии пока не согласованы".

"Берлин настаивает, что при согласованных деталях мониторинговой миссии голос Украины важен. Ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма", — пояснил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.