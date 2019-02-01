"Попробовали поймать Путина": посол рассказал об идее новой миссии в Керченском проливе

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что ФРГ пыталась "поймать Путина на слове" по организации наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако пока условия такой миссии согласовать не удалось, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".
Он отметил, что идея мониторинга ситуации в Керченском проливе возникла во время разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина.
"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые бы проследили, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове", — рассказал дипломат.
"Берлин настаивает, что при согласованных деталях мониторинговой миссии голос Украины важен. Ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма", — пояснил дипломат.
Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.