Неожиданно: еще одна страна присоединяется к борьбе с "Северным потоком-2"

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Власти Франции поддерживают изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2 ". Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги, передает ONLINE.UA.

Указано, что у Макрона хотят поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", — сказали в Париже.

Отмечается, что Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли єто негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его свободу", — говорится в материале.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.