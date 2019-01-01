Неожиданно: еще одна страна присоединяется к борьбе с "Северным потоком-2"

Власти Франции поддерживают изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный
Указано, что у Макрона хотят поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.
"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", — сказали в Париже.
"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его свободу", — говорится в материале.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.