"Украина отвергла, а мы - нет": в ЕС наконец-то прокомментировали новый план по Донбассу

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Посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон заявили, что Германия и Берлин заинтересовались так называемым новым "мирным планом Сайдика", который ранее отвергла Украина. По их мнению, документ стоит дискуссии, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам немецкого дипломата, Мартин Сайдик написал этот план по своей инициативе и представил его в прошлом году в рамках встречи ОБСЕ в Милане.

"Идея этого документа – не заменить "Минск", а дополнить его. Основная цель – создать условия для появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", – считает Эрнст Райхель.

Его позицию поддержала Изабель Дюмон, подчеркнув, что план "стоит изучить".