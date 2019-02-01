"Хотим видеть Россию в Совете Европы": в Германии выступили с резонансным заявлением

"Хотим видеть Россию в Совете Европы": в Германии выступили с резонансным заявлением

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что Германия выступает за сохранение членства России в Совете Европы, но "не любой ценой", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Да, мы хотим, чтобы Россия осталась в Совете Европы — но не любой ценой. Не за счет наших ценностей. Не скрою, сейчас в СЕ идут дискуссии, что делать с Россией. Именно поэтому ее лишили права голоса в ПАСЕ, и я не вижу шанса, что это решение будет пересмотрено в обозримом будущем", — отметил посол.

Кроме того, дипломат отметил, что сохранение членства России в организации даст право критиковать РФ за нарушение правил Совета Европы.

"Мы хотим, чтобы каждая страна несла ответственность за то, под чем подписалась. Россия, вступая в Совет Европы, взяла на себя обязательства придерживаться ценностей и правил", — пояснил посол.

В ФРГ обеспокоены, что выход РФ из Совета Европы лишит граждан России доступа к Европейскому суду по правам человека.
"Простые россияне могут обращаться в Европейский суд по правам человека, а суд может выносить вердикты. Если России больше не будет в Совете Европы — эти возможности исчезнут", — отметил дипломат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.

Источник: Європейська правда Теги: РФ, Совет Европы, Германия, членство
Новости других СМИ
"Это просто ад": известный политик шокировал откровенным признанием
"Это просто ад": известный политик шо...
"Украина отвергла, а мы - нет": в ЕС наконец-то прокомментировали новый план по Донбассу
"Украина отвергла, а мы - нет": в ЕС ...
Неожиданно: еще одна страна присоединяется к борьбе с "Северным потоком-2"
Неожиданно: еще одна страна присоединяется к бо...
"Попробовали поймать Путина": посол рассказал об идее новой миссии в Керченском проливе
"Попробовали поймать Путина": посол р...
Курс валют на сегодня 7 февраля - доллар стал дешевле, евро стал дешевле
Курс валют на сегодня 7 февраля - доллар стал д...
В США рассказали, кто может поставить Путина на место
В США рассказали, кто может поставить Путина на...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги