"Хотим видеть Россию в Совете Европы": в Германии выступили с резонансным заявлением

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Посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что Германия выступает за сохранение членства России в Совете Европы, но "не любой ценой", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Да, мы хотим, чтобы Россия осталась в Совете Европы — но не любой ценой. Не за счет наших ценностей. Не скрою, сейчас в СЕ идут дискуссии, что делать с Россией. Именно поэтому ее лишили права голоса в ПАСЕ, и я не вижу шанса, что это решение будет пересмотрено в обозримом будущем", — отметил посол.

Кроме того, дипломат отметил, что сохранение членства России в организации даст право критиковать РФ за нарушение правил Совета Европы.

"Мы хотим, чтобы каждая страна несла ответственность за то, под чем подписалась. Россия, вступая в Совет Европы, взяла на себя обязательства придерживаться ценностей и правил", — пояснил посол.

В ФРГ обеспокоены, что выход РФ из Совета Европы лишит граждан России доступа к Европейскому суду по правам человека.

"Простые россияне могут обращаться в Европейский суд по правам человека, а суд может выносить вердикты. Если России больше не будет в Совете Европы — эти возможности исчезнут", — отметил дипломат.