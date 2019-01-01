"Это просто ад": известный политик шокировал откровенным признанием

Жан-Клод Юнкер (фото — flickr.com)

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал свою работу словом "ад". Так он отреагировал на полемику, вызванной заявлением президента Европейского совета Дональда Туска о сторонниках выхода Великобритании из ЕС, которые не подготовили план для реализации этой идеи, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Отметим, что Туск во время пресс-конференции вместе с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром заявил:

"Мне интересно, как выглядит это особое место в аду для тех, кто продвигал Brexit, даже не набросав плана, как его безопасно выполнить".

Представитель британского премьера Терезы Мэй сказал журналистам: "Это вопрос к Дональду Туску, считает ли он использование такого языка полезным". В то же время Сэмми Уилсон, представитель Демократической юнионистской партии, называл Туска "дьявольским євроманьяком, что размахивает трезубцем".

Юнкер впервые ответил на вопрос о том, как он отреагировал на слова Туска.

"Я меньше католический, чем мой добрый друг Дональд. Он твердо верит в небеса и наоборот в ад. Я верю в небеса, и я никогда не видел ада, кроме того времени, когда я делал здесь свою работу. Это просто ад".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что поведение и действия Юнкера критикуют во многих странах. В частности, министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Эмбер Радд назвала президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "ужасным".